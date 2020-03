दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 01:48 PM IST

श्रीनगर. अनंतनाग में जिले में भारतीय सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में रविवार को 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक, आतंकियों के वटरीग्राम गांव में छुपे होने की जानकारी थी। सुरक्षाबलों के पहुंचने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चार आतंकी मारे गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में किसी अन्य आतंकी की मौजूदगी जांचने के लिए सर्च ऑपरेशन किया। हमले में किसी भी जवान के जख्मी होने की सूचना नहीं है। यह कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की 8वीं मुठभेड़ है।

