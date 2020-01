Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 02:34 PM IST

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के कवदारा इलाके में शनिवार को सीआरपीएफ के गश्ती दल पर संदिग्ध आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस ने बताया कि इस हमले में एक 16 वर्षीय बच्चा जख्मी हो गया। हालांकि, इसमें किसी भी सीआरपीएफ जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर ग्रेनेड से हमला किया लेकिन वह चूक गया और सड़क किनारे विस्फोट हो गया। वहीं, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने शुक्रवार रात को श्रीनगर स्थित श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल से लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि दोपहर को आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवान को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका लेकिन वहां से गुजर रहा एक लड़का इसकी चपेट में आ गया और वह घायल हो गया। आस-पास के लोगों में भय का माहौल है। हमले में दो निजी वाहन को क्षति पहुंची है। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की धर-पकड़ के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। हालांकि इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

Lashkar-e-Toiba terrorist Nisar Dar arrested by J&K Police & Secuirity Forces.

He had escaped from an encounter in Kullan Ganderbal in which one Pakistani terrorist of proscribed terror outfit was killed. This dreaded terrorist was wanted in many terror crimes.