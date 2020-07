दैनिक भास्कर Jul 07, 2020, 07:42 AM IST

पुलवामा. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के गूसु इलाके में सुरक्षाबलों ने 1 आतंकी को मार गिराया है। आतंकियों के छिपे होने के इनपुट पर आर्मी और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस बीत दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, इससे 2 जवान जख्मी हो गए। आतंकी एक घर में छिपे हैं। उनकी संख्या 3 होने का अनुमान है।

#PulwamaEncounterUpdate: So far 01 #unidentified#terrorist killed. Operation going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolicehttps://t.co/1dqRSp6uA8