गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच कश्मीर में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दो आतंकी किए ढेर

नेशनल डेस्क, . जम्मू- के श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दो आतंकी मारे गए। आतंकियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है।पुलिस के मुताबिक, राजधानी के बाहरी इलाके खोनमोह में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें दो आतंकी ढेर हो गए।

- पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने इलाके में जॉइंट ऑपरेशन चलाया। आतंकियों ने इस दौरान सुरक्षाबलों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया।

Jammu and Kashmir: Encounter underway between terrorists and security forces in Khonmoh, Srinagar. More details awaited. pic.twitter.com/3AOGFp59NT