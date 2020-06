दैनिक भास्कर Jun 27, 2020, 04:53 AM IST

श्रीनगर. दक्षिण कश्मीर का पुलवामा जिला कभी आतंकियों का गढ़ कहा जाता था। यहां के त्राल में आतंकी कमांडर बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे दहशतगर्द पैदा हुए। दोनों पहले ही सुरक्षाबलों के हाथों मारे जा चुके हैं। शुक्रवार को त्राल के चेवा उल्लार इलाके में 3 आतंकी ढेर हो गए। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि 1989 से त्राल में आतंकी सक्रिय थे, लेकिन अब यहां हिजबुल मुजाहीदीन या किसी दूसरे संगठन का कोई आतंकी मौजूद नहीं है, सभी मारे जा चुके हैं। ऐसा 31 साल में पहली बार हुआ।

After today’s #successful ops, no presence of HM #terrorist in #Tral area. It has happened for first time since 1989: IGP Kashmir @JmuKmrPolice