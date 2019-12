Dainik Bhaskar Dec 21, 2019, 06:43 PM IST

श्रीनगर. पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में शनिवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। राजौरी जिले के केरी बटाल और सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना ने भी इस गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान पाकिस्तान के दो सैनिक मारे गए।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) स्थित नीलम घाटी की चौकियों से शुक्रवार रात भी भारतीय सीमा में फायरिंग हुई थी। इसके बाद अखनूर सेक्टर में भी दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई, जिसमें पाकिस्तान को खासा नुकसान पहुंचा।

इमरान खान ने कहा- हमें भारत से खतरा

सीमा पर सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से खतरे की बात कही। हालांकि, इमरान सेना प्रमुख जनरल जनरल बिपिन रावत के बयान का हवाला देते हुए एक बार कश्मीर का राग अलापने से नहीं चूके।

At the same time the siege by Indian Occupation forces in IOJK continues & a bloodbath can be expected when it is lifted. As these protests are increasing, threat to Pak from India is also increasing. Indian Army Chief's statement adds to our concerns of a False Flag ooperation