नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से जनता कर्फ्यू के दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। इस दौरान श्रीनगर और बेंगलुरु जैसे शहरों में हालात वैसे ही होंगे, जैसे कर्फ्यू लगने पर होते हैं। प्रशासन की तरफ से इस तरह के बयान भी सामने आए हैं। कश्मीर में हिंसक घटनाओं का इतिहास होने की वजह से बंदिशें लगाने का फैसला किया गया है। वहीं, बेंगलुरु पुलिस ने बेवजह घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम किसी तरह की सख्ती नहीं बरतेंगे, न ही कोई जुर्माना लगाएंगे।

कश्मीर : लोगों की आवाजाही पर पाबंदी

कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा कि जनता कर्फ्यू की अपील की गई है, लेकिन कश्मीर में लोगों की आवाजाही और एक जगह जरूरत से ज्यादा लोगों के इकट्‌ठा होने पर पाबंदियां लगेंगी। इन पाबंदियों को सख्ती से अमल में लाने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। हम लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। कुमार ने कहा- इसे भले ही जनता कर्फ्यू नाम दिया गया है, लेकिन कश्मीर का इतिहास ऐसा रहा है कि पुलिस या सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना हम बंदिशों को अमल में नहीं ला सकते।

बेंगलुरु : पुलिस चीफ ने कहा- बिना वजह बाहर निकले तो कार्रवाई होगी

बेंगलुरु के पुलिस चीफ भास्कर राव ने कहा कि लोग बेवजह या बहुत जरूरी न होेने पर बाहर न निकलें और घर में ही रहें। अगर वे बेवजह या गैर-जरूरी होने पर बाहर निकले तो आईपीसी की धारा 269 और 270 (जानलेवा बीमारी का इन्फेक्शन फैलाने वाली लापरवाही) और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जनता कर्फ्यू नहीं मानने वालों पर जुर्माने की बात अफवाह : पुलिस

दिल्ली पुलिस ने कहा कि रविवार को जनता कर्फ्यू लागू करने के लिए सख्ती या जुर्माना लगाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस तरह की बातें पूरी तरह से अफवाह हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया था कि रविवार को दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति बिना किसी बड़ी वजह के घूमता मिला, दुकान खोलता हुआ मिला तो उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने इस मैसेज को फर्जी करार दिया है।

केंद्र ने राज्यों से कहा- साइरन की व्यवस्था करें

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की है। उन्होंने सभी राज्यों के आला ब्यूरोक्रेट‌्स से कहा है कि वे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रविवार शाम 5 बजे साइरन की व्यवस्थाएं कराएं ताकि जनता अपने घर से ही कोरोना से निपटने में लगे लोगों का शुक्रिया अदा कर सके। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी अपील की थी।

देशभर में 3700 ट्रेनें नहीं चलेंगी

शनिवार अाधी रात से रविवार रात 10 बजे तक देश के किसी भी स्टेशन से कोई ट्रेन शुरू नहीं होगी। रेलवे ने रविवार को देशभर में 2400 पैसेंजर और लंबी दूरी की 1300 एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चलाने का फैसला किया है।

Railways has found some cases of Coronavirus infected passengers in trains which makes train travel risky.



Avoid train travel as you may also get infected if your co-passenger has Coronavirus.



Postpone all journeys and keep yourself and your loved ones safe. #NoRailTravel