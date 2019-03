कार से उतरने के बाद बुमराह ने गेटकीपर के साथ कर दी ऐसी हरकत कि फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

स्पोर्ट्स डेस्क. IPL के नए सीजन का पहला मैच शनिवार 23 मार्च को खेला जाएगा। इस सीजन में इंडियन्स की टीम अपना पहला मैच 24 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ खेलेगी। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टीम के स्टार बॉलर और इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह फैंस के गुस्से का शिकार बन गए हैं। लोगों का ये गुस्सा मैदान पर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर नहीं है, बल्कि मैदान के बाहर की हुई उनकी एक हरकत को लेकर है। मुंबई की टीम ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर प्री-IPL कैंप का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बुमराह सिंगल स्टम्प पर बॉलिंग करते दिख रहे हैं। इसी वीडियो में फैन्स को ऐसा कुछ दिखा कि उन्हें बुमराह पर गुस्सा आने लगा।

वीडियो देख आ गया लोगों को गुस्सा...

- मुंबई इंडियन्स ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर 21 मार्च को शेयर किया। ये वीडियो प्री-IPL सीजन के 8वें दिन का है। जिसमें बुमराह सिंगल स्टम्प पर बॉलिंग करते हुए और उसे गिराते हुए नजर आ रहे हैं।

- इस वीडियो की शुरुआत में बुमराह जब कार से नीचे उतरते हैं तो स्टेडियम का दरबान उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करता दिखता है। जवाब में बुमराह भी सिर झुकाकर उसे जवाब देते नजर आते हैं।

- इसके बाद दरबान बुमराह से हाथ मिलाने के लिए उनकी ओर हाथ बढ़ा देता है, लेकिन तब तक बुमराह की नजर कैमरे की ओर चली जाती है और वो बिना दरबान से हाथ मिलाए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं।

फूट पड़ा लोगों का गुस्सा



- इस वीडियो को देखने के बाद बुमराह के घमंड को लेकर क्रिकेट फैंस का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। लोगों को उनका ये अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया और वे उन्हें घमंड से दूर रहने की नसीहत देने लगे। हालांकि कुछ लोगों को ये भी लगा कि बुमराह ने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने कमेंट्स में बुमराह को ही जिम्मेदार बताया।

- एक फैन ने लिखा कि किसी इंडियन क्रिकेटर से मैंने इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें क्रिकेट के साथ-साथ मोरल शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

- एक ने लिखा, 'ओ बुमराह एटिट्यूड मत दिखा, वो तुझे रिस्पेक्ट करके हाथ मिला रहा था, और तू एटिट्यूड दिखा के चला गया।'

- एक अन्य ने लिखा, 'हाथ मिलाकर तुम और भी ज्यादा सम्मान और प्यार पा सकते थे।' एक ने लिखा, 'अपना घमंड मत दिखाओ, वर्ना तेरा हार्दिक पंड्या हो जाएगा। पापाजी को हाथ मिला लेता तो क्या जाता।'

- एक अन्य फैन ने लिखा, 'मुझे लगता है बुमराह ने देखा नहीं होगा, कि वो आदमी हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। अगर उसने देखा और फिर भी इग्नोर किया तो ये बेहद बुरा है।'

इस वीडियो में देखें आखिर हुआ क्या था...

इस तरह के कमेंट्स कर फैन्स निकाल रहे अपना गुस्सा...

I didn't hope so from Any Indian cricketer, they need moral education as well as cricket. — SARWAR HUSSAIN (@SARWARH33099433) 21 March 2019

I think bumrah ne dekha nahi hoga that the man was initiating a handshake. Agar usne dekha aur fir b ignore kia to it's very bad. — Sharad Vishwakarma (@areysharad) 21 March 2019

Wen u gain publicity u have to be extra careful...Don't dishearten ur fans. @Jaspritbumrah93 Many have fallen after flying little high.

Never seen this with Dhoni or Sachin. Shame on you. — Zain Kidwai (@xaw786) 22 March 2019

Why he didn't give shake hand to that person who pull the car door... — Yashwanth (@Yashwa47) 21 March 2019

He might have shaked his hand but that shot might not have made it into the cut. 😳 — Hrishikesh Deshpande (@risicase) 22 March 2019

Be a better human being. We all R your fans, we love u a lot, we celebrate when u win. But do u love your fans the way they R? Someday somewhere u'll go to give motivational speech as a celebrity but R u good enough for the same? #NotFair #BeABetterMan — Chowkidar Milan Karmakar (@milanzerogravty) 22 March 2019

O bhumra attitude mat Dekha ...wo tuje respect Karke hat mila Raha tha tune attitude Dekha ke chala gaiya — Shayan Das (@Shayan_Das_12) 21 March 2019

@Jaspritbumrah93 don't show your attitude stay humble and be nice with your fans bumrah, do paisa aagay to bhul gaya apni hasiyat learn something from legend Sachin paji — ezaz (@ezaz0210) 22 March 2019

Even when the president Obama forget to salute a marine, he came back just to salute him.. this is called a gentleman's gesture.. shame on you @Jaspritbumrah93 @imVkohli @BarackObama pic.twitter.com/j6rqSd6t9u — Chayan Gupta (@chayangupta12) 22 March 2019