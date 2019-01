'पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ में स्नान कर चुके हैं और जनेऊ भी धारण किए हुए हैं..' इस मैसेज के साथ वायरल हो रही है ये तस्वीर

नेशनल डेस्क. में अर्द्धकुंभ मेला चल रहा है, इसी दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये 1954 के दौरान की है, जब नेहरू कुंभ में स्नान कर रहे थे। तस्वीर को पत्रकार रहे विनोद कापड़ी ने 18 जनवरी को पोस्ट किया था। कापड़ी के ट्वीट पर 4000 से ज्यादा लाइक और 1100 से ज्यादा री-ट्वीट किए गए।

इमेज कब की है : सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को गूगल पर सर्च किया गया तो Open मैगजीन का एक पेज खुलकर आया। आर्टिकल की हेडलाइन थी Homeless in Allahabad। आर्टिकल में नेहरू की कई पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। पांचवी तस्वीर वही थी जो वायरल हो रही है। तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा था Jawaharlal Nehru after immersing his mother’s ashes at Allahabad on 10 January 1938. यानी यह तस्वीर, कुंभ में स्नान की

नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की माता के देहांत के बाद अस्थि विसर्जन की है।

एक ट्विटर यूजर ने किया रिप्लाई : विनोद कापड़ी के ट्वीट पर @bhaiyyajispeaks नाम के एक यूजर ने लिखा ' इसे राजनीतिक विषय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यह तस्वीर कुंभ की नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू की माताजी के देहांत के बाद अस्थि विसर्जन के दौरान ली गयी तस्वीर है। जो इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में स्थित आनंद भवन में लगी भी हुई है।'

- सर्च करते हुए एक और पेज मिला, जहां 'इंडिया टुडे' के 6 मार्च 2006 को 'The Nehrus: Personal Histories' किताब का रिव्यू लिखा था। यहां भी नेहरू की वायरल हो रही तस्वीर मिली। यहां भी तस्वीर के साथ ENDURING TRAGEDY: Jawaharlal Nehru immersing his mother’s ashes in Allahabad लिखा था।