Dainik Bhaskar May 27, 2019, 02:17 PM IST

मोदी के बाद उपराष्ट्रपति, राजनाथ सिंह और ममता ने भी जवाहरलाल नेहरू को याद किया

नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक देश का नेतृत्व किया

नई दिल्ली. पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 55वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा- पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, देश के लिए हम उनके योगदान को याद करते हैं।

Tributes to Pandit Jawaharlal Nehru Ji on his death anniversary. We remember his contributions to our nation. — Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2019

मोदी के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और ममता बनर्जी ने भी नेहरू को याद किया।

Remembering India’s first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru’s contribution to our society and the nation on his punyatithi. I offer my tributes to him. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) May 27, 2019

Homage to Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, on his death anniversary — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 27, 2019

सबसे लंबे तक प्रधानमंत्री रहे नेहरू

पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वे सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक देश का नेतृत्व किया था।