Jan 05, 2020, 09:26 PM IST

नई दिल्ली. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष पर रविवार को कैंपस में हमला हुआ। हमले में वह बुरी तरह जख्मी हो गईं। आइशी ने कहा- नकाब पहनकर आए बदमाशों ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा। जेएनयू में मारपीट की घटना के बाद 7 एंबुलेंस मौके पर भेजी गई हैं जबकि 10 को तैयार रहने को कहा गया है। इस बीच कैंपस के मेन गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

मारपीट में 18 छात्रों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘‘जेएनयू में हिंसा की घटना से स्तब्ध हूं। छात्रों को बुरी तरह पीटा गया है। पुलिस को तत्काल हिंसा रोककर कैंपस में शांति बहाल करना चाहिए। कैसे देश तरक्की करेगा, जब विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर हमारे छात्र सुरक्षित नहीं रहेंगे।’’ इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की है। उपराज्यपाल ने कहा, छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जेएनयू में हिंसा बेहद निंदनीय है। दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली पुलिस ने बताया, ‘‘पिछले दो दिनों से दो अलग-अलग छात्र ग्रुपों के बीच तनाव चल रहा था। जेएनयू प्रबंधन के अनुरोध पर पुलिस विश्वविद्यालय कैंपस में आज घुसी।’’

कैंपस में मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नकाब पहने लोग छात्र संघ अध्यक्ष और छात्रों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान प्रदर्शनकारी यह कहते सुने जा सकते हैं कि कौन हो तुम लोग? किसे डराना चाह रहे हो?.. एबीवीपी वापस जाओ।

#WATCH Delhi: Jawaharlal Nehru University Students' Union president & students attacked by people wearing masks on campus. 'What is this? Who are you? Step back, Who are you trying to threaten?... ABVP go back,' can be heard in video. (note: abusive language) pic.twitter.com/gYqBOmA37c