Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 10:36 AM IST

नई दिल्ली. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेफ बेजोस मंगलवार को भारत पहुंचे और महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे सफेद कुर्ता और नारंगी जैकेट में दिख रहे हैं। बेजोस ने ट्वीट किया, ‘‘अभी भारत में उतरा हूं। जिन्होंने सचमुच में दुनिया बदली, उन्हें मेरा नमन है। महात्मा गांधी कहते थे- जीवन उस तरह जिएं, जैसे कल आखिरी दिन है। उस तरह सीखें, जैसे हमेशा यहां रहना है।’’ बेजोस बुधवार से शुरू हो रहे ऑनलाइन रिटेलर के दो दिवसीय सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं।

Just landed in India and spent a beautiful afternoon paying my respects to someone who truly changed the world. “Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." - Mahatma Gandhi. pic.twitter.com/xDXAT9cBgf