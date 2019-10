Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 08:20 AM IST

श्रीनगर. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने के समर्थन में मंगलवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद करना आतंकियों घटनाओं के रोकने में काफी मददगार साबित हुआ। सिंह ने कहा कि कुछ लोग जो राजनीति के लिए इस फैसले का विरोध कर रहे थे, वे यहां के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।

