रविवार शाम को छात्र संघ और एबीवीपी सदस्यों के बीच झड़प हुई, छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष घायल

घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू में भारी बल तैनात किया, कैंपस के अंदर फ्लैग मार्च भी निकाला

Dainik Bhaskar Jan 05, 2020, 10:53 PM IST

नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार की शाम को हुई हिंसा के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज से डर गई है और आज की घटना इसकी बानगी है। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक से हालात की जानकारी ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाने को कहा।

जेएनयू में रविवार को स्टूडेंट यूनियन और एबीवीपी के सदस्यों के बीच झड़प हुई थी। एबीवीपी के सदस्यों के पथराव में छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष समेत कई छात्र घायल हुए। इस घटना के बाद राजनेताओं से लेकर पूर्व छात्रों तक ने इस प्रतिक्रिया दी।

जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी पर आरोप लगाया

जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी के सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि कैंपस में हुई घटना के लिए वही जिम्मेदार हैं।

ABVPJNU, you have attacked your own university, your professors and your classmates. By encouraging ABVP terrorists to enter campus, by giving them information to help them single out Union Representatives, you have enabled terrorists like your ideological predecessors. #SOSJNU — JNUSU (@JNUSUofficial) January 5, 2020

अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से बात की

गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक से बात करके तुरंत हालात पर काबू करने को कहा। साथ ही, घटना की जांच के आदेश भी दिए।

Union Home Minister has spoken to Delhi Police Commissioner over JNU violence and instructed him to take necessary action. Hon’ble minister has also ordered an enquiry to be carried out by a Joint CP level officer and asked for a report to be submitted as soon as possible. — गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) January 5, 2020

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को फासीवादी कहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया- देश पर शासन करने वाली फासीवादी सरकार बहादुर छात्रों की आवाज से डर गई है। आज की घटना उसकी बानगी है।

The brutal attack on JNU students & teachers by masked thugs, that has left many seriously injured, is shocking.



The fascists in control of our nation, are afraid of the voices of our brave students. Today’s violence in JNU is a reflection of that fear.



#SOSJNU pic.twitter.com/kruTzbxJFJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 5, 2020

जेएनयू की तस्वीरें डरावनी: सीतारमण

जेएनयू की पूर्व छात्र और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया- जेएनयू से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार चाहती है कि सभी छात्रों के लिए विश्वविद्यालय सुरक्षित रहे।

Horrifying images from JNU — the place I know & remember was one for fierce debates & opinions but never violence. I unequivocally condemn the events of today. This govt, regardless of what has been said the past few weeks, wants universities to be safe spaces for all students. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) January 5, 2020

पुलिस ने कहा- जेएनयू प्रशासन ने बुलाया

दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह जेएनयू प्रशासन के अनुरोध पर कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए कैंपस के अंदर गई।

केजरीवाल ने एलजी से बात की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा- जेएनयू की स्थिति देखकर स्तब्ध हूं। मैंने उपराज्यपाल से बात करके पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है।

एलजी ने पुलिस को निर्देश दिए

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट किया- मैंने दिल्ली पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

एचआरडी मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने जेएनयू प्रशासन से बात की है और हर हाल में शांति कायम करने को कहा है।