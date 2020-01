Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 10:44 AM IST

नई दिल्ली/मुंबई. जेएनयू कैंपस में रविवार को हुई हिंसा के आरोप में छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। उधर, हिंसा के तीन दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इस बीच मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया पर सोमवार रात से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आजाद मैदान शिफ्ट कर दिया गया है। यहां एक युवती फ्री कश्मीर का पोस्टर लिए भी नजर आई। रविवार को कुछ नकाबपोश कैंपस में घुसकर छात्रों और शिक्षकों के साथ मारपीट की थी और हॉस्टल में तोड़फोड़ की थी।

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार शाम इंडिया गेट पर मशाल रैली निकाली। तमिलनाडु में भी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता में लेफ्ट और भाजपा समर्थक इसी मामले पर आमने-सामने आ गए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सुरक्षा के मद्देनजर जेएनयू में 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, क्योंकि उत्तरी गेट पर छात्र एकत्रित होकर विरोध जता रहे थे।

Protest is for what exactly?

Why slogans of “Free Kashmir”?

How can we tolerate such separatist elements in Mumbai?

‘Free Kashmir’ slogans by Azadi gang at 2km from CMO?

Uddhav ji are you going to tolerate this Free Kashmir Anti India campaign right under your nose???@OfficeofUT https://t.co/zkWRjxuTqA