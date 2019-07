Dainik Bhaskar Jul 26, 2019, 07:11 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने शुक्रवार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि मोदीजी की सरकार ने पिछले पचास दिनों में जो फैसले लिए हैं, वे भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा- पिछले 50 दिन में जो फैसले हुए हैं वो पिछले 50 वर्षों में लिए गए फैसलों से कहीं बेहतर हैं। जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

उन्होंने कहा- अभी तक 100 दिनों में रिपोर्ट कार्ड जारी करने की परंपरा थी, लेकिन मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि देश के समक्ष 50 दिनों के बाद ही रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार ने 2022 तक शुद्ध पेयजल की सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का फैसला लिया है।

BJP Working President, JP Nadda: There is a tradition that report card is released after 100 days but Modi ji has decided to put forth the 50 day report card before the country.Most important decision is that by 2022, 1.95cr houses will be built with pure drinking water facility. pic.twitter.com/h24lIIWfx9