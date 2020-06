दैनिक भास्कर Jun 26, 2020, 10:04 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस-भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई है। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड (पीएमएनआरएफ) का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को दिया गया था। सोनिया पीएमएनआरएफ के बोर्ड में भी थीं और आरजीएफ की अध्यक्ष भी थीं।

PMNRF, meant to help people in distress, was donating money to Rajiv Gandhi Foundation in UPA years. Who sat on the PMNRF board? Smt. Sonia Gandhi Who chairs RGF? Smt. Sonia Gandhi. Totally reprehensible, disregarding ethics, processes and not bothering about transparency. pic.twitter.com/tttDP4S6bY

'रिलीफ फंड की रकम जरूरतमंदों की मदद के लिए थी'

नड्डा ने लगातार तीन ट्वीट किए। उन्होंने कहा, देश के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई पीएमएनआरएफ में इसलिए दान दी थी, ताकि जरूरत के वक्त जनता की मदद की जा सके। इस फंड की रकम को एक परिवार के फाउंडेशन में डायवर्ट करना ना सिर्फ फ्रॉड है, बल्कि देश की जनता से धोखा भी है।

'कांग्रेस के राजवंश को माफी मांगनी चाहिए'

नड्डा ने कहा है कि एक परिवार की दौलत की भूख की वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ। अपने फायदे के लिए की गई इस बेरोकटोक लूट पर कांग्रेस के राजवंश को माफी मांगनी चाहिए।

One family’s hunger for wealth has cost the nation immensely. If only they have devoted their energies towards more constructive agenda.



The Congress’ Imperial Dynasty needs to apologise to the unchecked loot for self-gains!