दैनिक भास्कर Jul 14, 2020, 02:16 PM IST

भोपाल. सिंधिया मंगलवार को भोपाल पहुंचे और उन्होंने यहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर सिंधिया ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा, राज्य की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है क्योंकि 15 माह में जो भ्रष्टाचार और व्यापार की सरकार चलाई। इनको चिंता हो रही है मंत्रियों के विभाग वितरण की, जब यह 15 महीने सत्ता में थे तब वल्लभ भवन से भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सिंधिया ने कहा कि 90 दिन तो मैं चुप रहा क्योंकि पूरे विश्व और मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। इन 90 दिनों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्या कर रहे थे, राजनीति की रोटी सेंक रहे थे। एक भी जनसेवा का काम नहीं हुआ। जो 15 माह में किया वही कोरोना के दौरान भी किया। आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं।

सिंधिया ने राजस्थान को लेकर कहा- कांग्रेस जिस दिशा में बढ़ रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान में हो रहे उठापटक को लेकर कहा कि कांग्रेस अपने आप को पूर्ण रूप से जिस दिशा में लेकर बढ़ रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रदेश का भविष्य शिवराज जी के हाथों में है और देश का भविष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। पायलट की राजस्थान और कांग्रेस में उपेक्षा के सवाल पर कहा कि मैंने परसों ट्वीटर कह दिया है, जो कहना था। साथ ही पूर्व मुख्यंमत्री उमा भारती से अपने परिवार के संबंधों का जिक्र किया।

सिंधिया का 12 जुलाई का ट्वीट-

ट्वीट में सिंधिया ने कहा कि पुराने साथी सचिन पायलट को लेकर दुखी हूं। उन्होंने कहा कि उनकी उपेक्षा दिखाती है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता है।

Sad to see my erstwhile colleague, @SachinPilot too, being sidelined and persecuted by Rajasthan CM, @ashokgehlot51 . Shows that talent and capability find little credence in the @INCIndia .