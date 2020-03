Dainik Bhaskar Mar 10, 2020, 02:09 PM IST

सोशल मीडिया डेस्क. मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 19 विधायकों के पार्टी से इस्तीफे के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। होली के दिन दोपहर 12.10 बजे सिंधिया ने इस्तीफे की चिट्‌ठी ट्वीट की और इसके सिर्फ 20 मिनट बाद ही कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया।

इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों के हवाले से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अब राजस्थान और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा। लोग सिंधिया को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा को भी उन्हीं की राह पर चलना चाहिए।

यूजर्स लिख रहे हैं कि- सिंधिया के बाद सचिन पायलट राजस्थान सरकार का भी यही हाल करेंगे । फिर मिलिंद देवड़ा और जतिन प्रसाद महाराष्ट्र सरकार का, कुछ दिन की मेहमान है दोनों सरकार। कांग्रेस अब पार्टी नही एनजीओ ज्यादा है?

द हिंदू की पूर्व संपादक मालिनी पार्थ सारथी की पोस्ट :

I congratulate @JM_Scindia for having the courage to call a spade a spade & quit @INCIndia for its sheer failure to face up to the real challenges facing the country. Talented persons like Scindia, @SachinPilot & @milinddeora could have infused dynamism into this defeated party! pic.twitter.com/lyQyZypcUM — Malini Parthasarathy (@MaliniP) March 10, 2020

द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन एन राम की प्रतिक्रिया:

What a fall, my fellow citizens, but is this a total suprise? https://t.co/txgjm9hmPx — N. Ram (@nramind) March 10, 2020

लेखक चेतन भगत ने किया ट्वीट :

10 months since the general election, and the Congress changed little, if at all.



And today they lost a good young leader. Many others will leave as well.



When you surround yourself with your old guard and yes-men, you become blind to what you need to do. Sad. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) March 10, 2020

एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार और editorji के संस्थापक विक्रम चंद्रा का ट्वीट:

The Congress party has become a textbook case of how NOT to run an organisation.

Leadership vacuum, family wanting power without responsibility, inability to nurture talent, no succession planning, muddled decision making...

Every management red flag is there. #scindia — Vikram Chandra (@vikramchandra) March 10, 2020

एनडीटीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा की फोटो प्रतिक्रिया

टाइम्स ऑफ इंडिया की कंसल्टिंग एडिटर सागरिका घोष का ट्वीट

Unhappy Holi for ⁦@INCIndia⁩ . Jyotiraditya Scindia resigns. 14 MLAs resign, the Kamal Nath govt likely to fall. Nobody in Cong top leadership now has the moral authority to soothe factions. Departure of young face ⁦@JM_Scindia⁩ big loss https://t.co/YE2cYmkoHk — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) March 10, 2020

एनडीटीवी की एक्जीक्यूटिव एडिटर निधि राजदान का ट़्वीट:

At this rate, maybe Rahul Gandhi will also join the BJP ! — Nidhi Razdan (@Nidhi) March 10, 2020

बीबीसी डिजिटल के एडिटर मिलिंद खांडेकर की प्रतिक्रिया

होली तो आज बीजेपी ने मनाई है.



नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कह सकते है



बुरा ना मानो होली है



खेल खेल में कांग्रेस के हाथ से बड़ा राज्य मध्य प्रदेश चला गया. #scindia — Milind Khandekar (@milindkhandekar) March 10, 2020