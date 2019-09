Dainik Bhaskar Sep 26, 2019, 07:06 PM IST

नेशनल डेस्क. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन के. सिवन का कहना है कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हालांकि लैंडर 'विक्रम' के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित नहीं हो सका है। उन्होंने ये भी बताया कि लैंडर के साथ हुई गड़बड़ी का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक समिति विश्लेषण कर रही है। जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतरिक्ष एजेंसी अपने आगे की योजना पर काम शुरू करेगी। ये बातें उन्होंने गुरुवार को एक समाचार एजेंसी से बात करने के दौरान कही।

सिवन ने कहा, 'चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर काफी अच्छे से काम कर रहा है। सभी पेलोड के संचालन शुरू हो गए हैं और वे बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें लैंडर से कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन ऑर्बिटर काफी अच्छे से काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर की एक समिति फिलहाल इस बात का विश्लेषण कर रही है कि लैंडर के साथ कहां गड़बड़ी हुई थी।'

रिपोर्ट मिलने पर ही बनेंगी आगे की योजनाएं

इसरो प्रमुख ने कहा, 'हो सकता है समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हम आगे की योजनाओं पर काम शुरू कर देंगे। इसके लिए जरूरी स्वीकृति और अन्य दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी होगा। हम उसी पर काम कर रहे हैं।'

लैंडिंग से ठीक पहले टूट गया था संपर्क

7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से ठीक पहले चंद्रयान-2 के लैंडर 'विक्रम' का संपर्क ऑर्बिटर से टूट गया था। कई दिनों तक संपर्क नहीं होने के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी विक्रम के साथ संपर्क करने की कोशिश की थी। हालांकि उसे भी सफलता नहीं मिली।

नासा ने बढ़ाया था इसरो का हौसला

चंद्रयान-2 की लैंडिंग असफल होने के बाद नासा ने कहा था, 'अंतरिक्ष बेहद कठोर है, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 को उतारने की कोशिश के लिए इसरो के मिशन की सराहना करते हैं। आपने अपनी यात्रा से हमें प्रेरित किया और भविष्य में साथ मिलकर हमारे सोलर सिस्टम की खोज करने के अवसरों के लिए तत्पर रहें।'

38 कोशिशों में से 20 सफल रहीं

नासा ने भी चांद के आसपास चक्कर लगा रहे अपने ऑर्बिटर LRO (लूनर रीकॉनिस्सेंस ऑर्बिटर) के जरिए लैंडर विक्रम की तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। लेकिन वहां अंधेरा होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सका था। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अबतक हुई 38 कोशिशों में से सिर्फ 20 ही सफल रही हैं। पांच महीने पहले इस्राइल की कोशिश भी असफल हो गई थी।

K Sivan, ISRO Chief: #Chandrayaan2 orbiter is doing very well. All payload operations have commenced, it's doing extremely well. We have got no signal from lander but orbiter is working very well. A national level committee is now analysing what really went wrong with the lander. pic.twitter.com/XZKC2KKoNO