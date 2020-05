दैनिक भास्कर May 08, 2020, 04:54 PM IST

नई दिल्ली. कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब काफी आसान होगी। उत्तराखंड में 17 हजार फीट की ऊंचाई पर लिपूलेख-धाराचूला मार्ग शुक्रवार से शुरू हो गया। 80 किलोमीटर लंबे इस रास्ते का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया।

यह इलाका बेहद दुर्गम है। इसके अलावा चीन की सीमा भी यहां से काफी करीब है।

दशकों पुराना सपना साकार

उद्घाटन के बाद राजनाथ ने कहा, “कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किल अब आसान हो गई है। अब वो तीन सप्ताह की यात्रा एक ही हफ्ते में पूरी कर सकेंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों का दशकों पुराना सपना भी साकार हो गया है।” यह रोड घाटियाबगड़ से शुरू होता है और लिपूलेख में खत्म होता है। यहीं से कैलाश मानसरोवर का आगाज होता है। राजनाथ ने कहा- अब यहां आर्थिक विकास भी तेज होगा।

Delighted to inaugurate the Link Road to Mansarovar Yatra today. The BRO achieved road connectivity from Dharchula to Lipulekh (China Border) known as Kailash-Mansarovar Yatra Route. Also flagged off a convoy of vehicles from Pithoragarh to Gunji through video conferencing. pic.twitter.com/S8yNeansJW

At present, the travel to Kailash Mansarovar takes around two to three weeks through Sikkim or Nepal routes. Lipulekh route had a trek of 90 Km through high altitude terrain and the elderly yartris faced lot of difficulties. Now, this yatra will carried out using vehicles.