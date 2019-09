Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 08:23 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के ब्राह्मणों पर किए गए ट्वीट पर तंज कसा है। दरअसल, बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में अखिल ब्राह्मण महासभा के एक कार्यक्रम में कहा था कि समाज में हमेशा से ब्राह्मणोें का स्थान ऊंचा रहा है। इस पर सिब्बल ने कहा कि यही विचाराधारा है, जिसके कारण भारत में जातिवाद और असमानता पैदा होती है। उन्होंने कहा, “बिड़ला जी हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर हैं, इसलिए नहीं कि आप ब्राह्मण हैं।”

Om Birla : Speaker Lok Sabha said :



“ Brahmins are held in high regard by virtue of birth “



It is this mindset that caters to a caste ridden unequal India



We respect you Birlaji not because you are a Brahmin but because you are our Speaker in Lok Sabha