नई दिल्ली. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को राफेल मुद्दे पर अनिल अंबानी के खिलाफ एक ट्वीट किया। इसके 40 मिनट बाद वह एक अन्य मामले में अनिल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सिब्बल को आड़े हाथ लिया। एक यूजर ने लिखा, "कांग्रेस कितनी नीचे जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। राफेल पर राहुल गांधी जिस व्यक्ति पर निशाना साध रहे हैं, उसी व्यक्ति को उनकी पार्टी बचा रही है। न तो नैतिकता बची है और न ही शर्म।"

There is no limit how low Congress can go. RG is becoming SLR on Rafael and his own party man is defending the same person whom he is accusing. And look at the source , looks like payment is delayed :)

No ethics , no shame , like 3 monkeys without hand.https://t.co/M2hkdzlnMN