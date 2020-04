दैनिक भास्कर Apr 11, 2020, 10:28 AM IST

बेंगलुरु. पूरे देश में कोरोनावायरस के कारण 21 दिन के लॉकडाउन का आज 18वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए अनुरोध कर चुके हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। मामला कर्नाटक का है। यहां टुमकुर जिले तुरुवेकेर में भाजपा के विधायक एम जयराम ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर समर्थक के बीच शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाया। विधायक ने दस्ताने पहनकर चॉकलेट केक काटा। सोशल डिस्टेंस को भूलकर लोगों को बिरयानी खिलाई।



कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, 10 अप्रैल को शाम 5 बजे तक राज्य में कोरोनावायरस से कुल 207 लोग संक्रमित थे। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 34 लोग बीमारी से ठीक भी हुई है। इलाजरत करीब 167 लोगों में एक गर्भवती भी है। चार रोगियों को आईसीयू में रखा गया है। 10 नए मामलों में 9 संक्रमित के संपर्क में थे। इनमें से एक को सांस लेने में ज्यादा तकलीक है। नए मामलों में 8 साल और 11 साल के दो बच्चे भी शामिल हैं।

Karnataka: BJP MLA from Turuvekere M Jayaram today celebrated his birthday with villagers in Gubbi taluk, Tumkur, during lockdown for prevention of COVID19 transmission. pic.twitter.com/nNSpPLTBmU