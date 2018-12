कर्नाटक के मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल, फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहे हैं, आरोपियों को शूटआउट में बेरहमी से मार दो

नेशनल डेस्क, बेंगलुरु. के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विवादास्पद बयान दिया है। जेडीएस के स्थानीय नेता प्रकाश (50) की हत्या के बाद उन्होंने फोन पर कहा- हत्या करने वाले को बेहरमी से मार डालो। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री के करीबियों सफाई देते हुए कहा कि यह एक भावनात्मक अभिव्यक्ति थी। कुमारस्वामी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया।

वायरल वीडियो :

#WATCH Karnataka CM HD Kumaraswamy caught on cam telling someone on the phone 'He(murdered JDS leader Prakash) was a good man, I don't know why did they murder him. Kill them (assailants) mercilessly in a shootout, no problem. (24.12.18) pic.twitter.com/j42dqiRs0a