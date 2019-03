बेंगलुरु. कर्नाटक के धारवाड़ में निर्माणाधीन इमारत ढहने के बाद तीसरे दिन शुक्रवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 14 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने 60 लोगों को बचाया है। हादसे का शिकार हुए 12 लापता हैं।

डिप्टी कमिश्नर दीपा चोलन ने बताया कि गुरुवार को दो और शुक्रवार को एक व्यक्ति को मलबे से निकाला गया। तीन लोगों के अभी फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम ने उन्हें ऑक्सीजन और ओआरएस दिया गया।

#WATCH Man rescued from Dharwad building collapse site today after the under-construction building collapsed on March 19. #Karnataka pic.twitter.com/ODimTCxdoG