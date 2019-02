बेंगलुरु. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने सोमवार को एक प्रोग्राम में अपने मुख्यमंत्री नहीं बनने का कारण बताते पार्टी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, 'मैं दलित समुदाय से आता हूं, इसलिए अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सका। पीके बसवलिंगप्पा और केएच रंगनाथ भी मुख्यमंत्री बनने से चूक गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़के भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं भी तीन बार चूक गया हूं। मैं सिर्फ उप-मुख्यमंत्री ही बन सका।'

जी परमेश्वर कर्नाटक में पहले दलित नेता हैं, जो राज्य के उप-मुख्यमंत्री बने। उन्होंने रविवार को दावणगेरे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग दलितों को ऊपर उठने से रोक रहे हैं। मेरे पास तीन बार मुख्यमंत्री बनने का मौका था, लेकिन मुझे हर बार रोक दिया गया। कई मुश्किलों के बाद में उप-मुख्यमंत्री बन पाया हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में ही कई लोग ऐसे हैं, जो उन्हें राजनीतिक रूप से दबाना चाहते हैं।

