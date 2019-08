Dainik Bhaskar Aug 31, 2019, 03:22 PM IST

नई दिल्ली. गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सिख समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाया कि करतापुर साहिब कॉरिडोर का काम तय समयसीमा के अंदर पूरा किया कर लिया जाएगा। शाह ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता रहे और हमें राष्ट्र की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें।

May the light of Holy Guru Granth Sahib ji continue to guide us and provide us the strength to serve our nation better.



I also reiterate the commitment of Modi govt to complete the work on Kartarpur Sahib Corridor within the time frame.

वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह pic.twitter.com/AQPBlWpyHu