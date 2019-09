Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 12:05 PM IST

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम सोमवार को 74 साल के हो गए हैं। उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने पिता के नाम एक पत्र ट्वीट किया। इसमें कार्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 56 इंच के सीने वाला तंज भी कसा। साथ ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने और इसरो के चंद्रयान-2 की लैंडिंग का भी जिक्र किया।

कार्ति ने ट्वीट किया, ‘‘आप आज 74 साल के हो गए हैं। आपको कोई 56 इंच नहीं रोक सकता। आपकी गैरमौजूदगी में जन्मदिन अधूरा है। हमें आपकी कमी महसूस होती है। हमारी मनोकामना हैं कि आप घर वापस लौटें और हम सबके साथ केक काटें। मैं जानता हूं कि आपका जोश और उत्साह बाकी सबसे ज्यादा है।’’

My letter to my father @PChidambaram_IN on his birthday #HBDPChidambaram pic.twitter.com/LCTV2Br4Ha