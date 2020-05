दैनिक भास्कर May 13, 2020, 07:05 PM IST

बडगाम (जम्मू कश्मीर). बडगाम में बुधवार सुबह सीआरपीएफ जवान की गोली से एक युवक की मौत हो गई। आरोप है कि युवक श्रीनगर-गुलमर्ग हाइवे पर कावूसा गांव के पास बने चेक पोस्ट को तोड़कर भाग रहा था। सुरक्षाबलों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इसपर सीआरपीएफ जवान ने गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

इसके विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। उधर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना को दुखद बताया है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।

Very unfortunate. The circumstances surrounding this shooting need to be impartially investigated & findings made known. My condolences to the family of the deceased. https://t.co/t064uiJUTC