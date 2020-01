Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 03:28 PM IST

श्रीनगर. इंटरनेट बैन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल पर कॉलिंग और एमएसएस सुविधा बहाल कर दी गई। इसके अलावा 10 जिलों में 2-G इंटरनेट सेवा भी शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, ‘‘बारीकी से समीक्षा के बाद जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड कनेक्शन पर कॉलिंग और एसएमएस सर्विस शुरू की गई है। वहीं, जम्मू और कुपवाड़ा, बांदीपोरा के सभी दस जिलों में समीक्षा के लिए पोस्टपेड मोबाइल पर 2-G सेवा बहाल की गई है। हालांकि, अभी बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।’’

Rohit Kansal:2G mobile data on postpaid mobile for accessing whitelisted websites shall be allowed in all 10 districts of Jammu&Kupwara, Bandipora in Kashmir division. Mobile internet shall remain suspended in Budgam, Ganderbal,Baramulla,Srinagar,Kulgam,Anantnag, Shopian&Pulwama https://t.co/HEXpQySXWp