2 साल के बच्चे को विंग कमांडर ने एयरलिफ्ट किया, मछली बेचने वाली लड़की ने 1.5 लाख दान दिए

तिरुअनंतपुरम. केरल 94 साल की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। 11 दिन से भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। सेना और एनडीआरएफ के जवान दिन-रात राहत कार्य में जुटे हैं। अलपुज्जा में एयर फोर्स के जीएसएफ विंग कमांडर प्रशांत ने जोखिम की परवाह न करते हुए बाढ़ में डूबे एक घर की छत पर फंसी 2 साल के बच्चे को एयरलिफ्ट कर बचा लिया। एयरफोर्स ने इस घटना वीडियो भी शेयर किया। इससे पहले नौसेना की टीम के सदस्य और शौर्य चक्र विजेता कैप्टन पी राजकुमार ने शुक्रवार को एक मकान की छत पर सी किंग 42बी हेलिकॉप्टर उतारकर 26 लोगों की जिंदगी बचाई थी।

उधर, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर कई लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की। इनमें से कुछ नौकरी छोड़कर बचाव कार्य में जुट गए तो कई ने महीनेभर की सैलरी राहत कोष में दान कर दी। एअर इंडिया के पायलटों ने मदद के लिए बिना तनख्वाह के विमान उड़ाने की बात कही।

