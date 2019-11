Dainik Bhaskar Nov 06, 2019, 11:53 AM IST

पुदुचेरी. केंद्र-शासित प्रदेश पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प में पुलिस जवानों का समर्थन किया है। बेदी ने कहा कि नेतृत्व एक ऐसी विशेषता होती है जो जिम्मेदारी दिखाते हुए कड़े फैसले कर सके। अधिकार और जिम्मेदारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और नागरिकों को यह हमेशा याद रखना चाहिए।

किरण बेदी ने दिल्ली पुलिस के समर्थन में कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि सोमवार और मंगलवार को साकेत और तीस हजारी कोर्ट के बाहर उनके सहयोगियों पर वकीलों द्वारा हमला किया गया। लेकिन, वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब हम कानून का पालन करने की अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो कोई संघर्ष नहीं होता है।

Rights and Responsibilities are two sides of the same coin.We as citizens must never forget this. Whoever and wherever we be. We need a major shift in our emphasis in this regard.

When we all excercise our responsibility of being law abiding there is no conflict @ANI @PTI_News