तीस हजारी और साकेत कोर्ट में पुलिसकर्मियों से वकीलों ने मारपीट की थी, पुलिसकर्मी कमिश्नर के रुख से खफा थे

पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक सहकर्मियों को समझाने और उनसे ड्यूटी पर लौटने की अपील करने आए थे

नाराज पुलिसकर्मियों ने ‘पुलिस कमिश्नर कैसा हो-किरण बेदी जैसा हो’ के नारे लगाए, पटनायक असहज नजर आए

Dainik Bhaskar Nov 05, 2019, 04:40 PM IST

नई दिल्ली. तीस हजारी और साकेत कोर्ट में वकीलों द्वारा मारपीट से दिल्ली पुलिस का महकमा नाराज है। इनकी पुलिसकर्मियों की नाराजगी नाटकीय अंदाज में सामने आई। मंगलवार को यह पुलिस मुख्यालय के सामने जुटे। इनको समझाने के लिए पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक खुद सामने आए। सहकर्मियों को सहयोग का आश्वासन दिया। वो भाषण दे रहे थे लेकिन कर्मचारी उनके ही सामने पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान में पुड्डुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी की मिसाल देते हुए नारेबाजी कर रहे थे। पटनायक इससे काफी असहज नजर आए। बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक रहते हुए किरण बेदी को कुछ लोग ‘क्रेन बेदी’ कहकर भी पुकारते थे। वो यातायात कानूनों का सख्ती से पालन करती थीं। इस दौरान किसी तरह के राजनीतिक दबाव के आगे भी वो नहीं झुकीं।

पटनायक का मजाक उड़ा

पटनायक पुलिसकर्मियों का कर्तव्य का हवाला देकर उनसे ड्यूटी पर लौटने की अपील कर रहे थे। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने ‘पुलिस कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो’ के नारे लगाए। यह समूह हाथ में किरण बेदी की तस्वीर वाले कुछ बैनर-पोस्टर भी लेकर आया था। कुछ बैनर्स पर लिखा था- पुलिस की वर्दी में हम भी इंसान ही हैं। पटनायक के भाषण के दौरान नारेबाजी जारी रही। इससे वो कई बार असहज भी नजर आए।

Delhi Police personnel hold placard with a picture of former Delhi Special CP, Kiran Bedi that reads "We need you", outside the Police Head Quarters (PHQ) in ITO. They are protesting against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. https://t.co/503H4UeQCF pic.twitter.com/EpNKvvrXsM — ANI (@ANI) November 5, 2019

Delhi Commissioner of Police, Amulya Patnaik: FIR has been registered in the incidents in which police personnel were assaulted. We are addressing the anger (of police personnel) caused by these incidents. Discussions are underway,senior officials are addressing all the concerns. pic.twitter.com/Aatf4CR5Gy — ANI (@ANI) November 5, 2019

#WATCH Delhi Police personnel raise slogans of "Humara CP (Commissioner of Police) kaisa ho, Kiran Bedi jaisa ho" outside the Police Head Quarters (PHQ) in ITO. They are protesting against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. pic.twitter.com/f4Cs7kx9Dr — ANI (@ANI) November 5, 2019

किरण ने उठवा ली थी पीएमओ की गाड़ी

1982 की घटना है। किरण दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक डीसीपी थीं। कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऑफिस की एक एम्बेसेडर कार ‘नो पॉर्किंग एरिया’ में खड़ी थी। इस इलाके में सब-इन्सपेक्टर निर्मल सिंह ड्यूटी पर थे। उन्होंने इस गाड़ी को क्रेन से उठवा लिया। मामला हाई प्रोफाइल था। लिहाजा, इसने तूल पकड़ा। लेकिन, इस दौरान किरण अपने अधीनस्थ सब इन्सपेक्टर के साथ खड़ी रहीं। करीब 30 साल पहले भी पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच विवाद हुआ था। तब भी बेदी ने अपने अधीनस्थों का बचाव किया था। उनके इसी नेतृत्व को याद करते हुए पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को पटनायक के सामने किरण बेदी की मिसाल देते हुए नारेबाजी की।