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किसान रैली में हिंसा पर 22 FIR:200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए; जानलेवा हमले और डकैती की धाराओं में केस दर्ज

नई दिल्ली21 मिनट पहले
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कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव पर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने 200 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। जानलेवा हमले और डकैती की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है।

पुलिस का दावा- हिंसा में 300 जवान घायल हुए
​​​​​​​उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि मंगलवार की हिंसा में 300 जवान घायल हुए हैं। एक एडिशनल DCP पर तलवार से हमला किया गया।

लाल किले पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात
पुलिस ने सिंघु और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। यहीं से किसान आंदोलन की ज्यादातर एक्टिविटीज चल रही हैं। उधर, लाल किले पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहां रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने बुधवार को लाल किले पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से रिपोर्ट मांगी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को लाल किले में तोड़फोड़ की थी।

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