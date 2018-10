Danik Bhaskar Oct 03, 2018, 07:55 AM IST

नई दिल्ली. भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने बुधवार सुबह अपना आंदोलन खत्म कर दिया। मंगलवार रात यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर रोके गए किसानों को दिल्ली पुलिस ने देर रात किसान घाट जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद आंदोलनकारी किसान घाट स्थित चौधरी चरण सिंह के मेमोरियल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहीं पर किसानों ने अपनी यात्रा खत्म करने का ऐलान किया। भाकियू के नेता नरेश टिकैत ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। अब हम अपने गांव लौट जाएंगे।

दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को देर रात राजधानी में घुसने की इजाजत दी गई थी। किसान बस, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से सीधे किसान घाट पहुंचे। इससे पहले, किसानों को मंगलवार देर रात गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली गेट के पास रोक दिया था। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए हरिद्वार में टिकैत घाट से 23 सितंबर को किसान क्रांति यात्रा शुरू की थी। इसमें यूपी समेत सात राज्यों के किसान शामिल हुए।

#WATCH: Farmers who were stopped during 'Kisan Kranti Padyatra' yesterday are moving towards Delhi's Kisan Ghat after police opened barricades at Delhi-UP border. pic.twitter.com/byNIu549Am