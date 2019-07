पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जाधव को जासूस बताकर अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई थी

आईसीजे के 16 जजों ने कुलभूषण के पक्ष में 15-1 के बहुमत से फैसला सुनाया

Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 08:21 PM IST

हेग. कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में भारत के पक्ष की जीत हुई है। अदालत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी है साथ ही उससे कहा है कि जब तक वो प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, मौत पर रोक जारी रहेगी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करते हुए इस फैसले का स्वागत किया और पीएम मोदी समेत कोर्ट में भारत का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे को शुक्रिया कहा।

सुषमा ने किए एक के बाद एक चार ट्वीट

अंतर्राष्ट्रीय अदालत का फैसला आने के बाद सुषमा स्वराज ने एक-एक करके चार ट्वीट किए। जिनमें उन्होंने फैसले पर खुशी जताने के साथ ही पीएम और हरीश साल्वे को शुक्रिया कहा। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मैं तहेदिल से कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत के फैसले का स्वागत करती हूं। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है।'

दूसरे ट्वीट में सुषमा ने लिखा, 'मैं जाधव का केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ले जाने की हमारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं।'

तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'ICJ के सामने भारत का पक्ष बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक रखने के लिए मैं श्री हरीश साल्वे का शुक्रिया अदा करती हूं।'

चौथे और आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के बाद कुलभूषण जाधव के परिवार को सुकून देने वाली दिलासा मिली होगी।'

सुषमा के विदेशमंत्री रहते हुए दिया था भरोसा

बता दें कि अप्रैल 2017 में जब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, उस वक्त सुषमा स्वराज ही भारत की विदेश मंत्री थीं। इस फैसले के अगले ही दिन उन्होंने संसद के दोनों सदनों में जाधव को निर्दोष अगवा भारतीय बताते हुए उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात कही थी। इसके बाद ही भारत ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उठाया था।



