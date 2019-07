Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 01:31 PM IST

नई दिल्ली. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में आज फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान ने जाधव को मृत्युदंड दिया है। ऐसे में ट्विटर पर "कुलभूषण के साथ देश" ट्रेंड कर रहा है। वहीं मुंबई में कुलभूषण जाधव के सपोर्ट में 'कुलभूषण के साथ भारत' की टी-शर्ट पहनकर पूजा अर्चना की। ट्विटर पर कई यूजर्स ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। एक यूजर ने लिखा, अगर कुलभूषण जाधव को खरोंच भी आई तो पाकिस्तान का बुरा हाल होगा।

कुलभूषण जाधव को लेकर ट्विटर पर प्रतिक्रिया

#Mumbai: Kulbhushan Jadhav's friends wearing 'India with Kulbhushan' t-shirts offer special prayers ahead of International Court of Justice's verdict today. pic.twitter.com/OJtnO0wWwz