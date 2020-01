कॉमेडियन कुणाल कामत और अर्नब मंगलवार को इंडिगो फ्लाइट से मुंबई से लखनऊ गए थे

कुणाल ने फ्लाइट में अर्नब से सवाल पूछे, पत्रकार ने जवाब नहीं दिया तो वीडियो ट्वीट किया

उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिगो को रीट्वीट कर बाकी एयरलाइंस को भी कुणाल पर कार्रवाई का सुझाव दिया

Dainik Bhaskar Jan 29, 2020, 04:57 PM IST

नई दिल्ली. इंडिगो फ्लाइट में पत्रकार और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछने का वीडियो सामने आने के बाद 3 एयरलाइन कंपनियों ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर ट्रैवल बैन लगा दिया। जबकि एयर एशिया और विस्तारा इस मामले पर विचार कर रही हैं। प्रतिबंध लगाने के पीछे एविएशन नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया जा रहा है। कुणाल और अर्नब मंगलवार को एक ही फ्लाइट (6E5317) से मुंबई से लखनऊ गए थे। इस दौरान कॉमेडियन ने अर्नब को निशाना बनाते हुए उनसे कुछ सवाल पूछे। हालांकि, इस दौरान अर्नब ईयर फोन लगाए लैपटॉप पर काम करते दिखे और कोई उत्तर नहीं दिया। कुणाल ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था।

इंडिगो एयरलाइन ने मंगलवार शाम को कामरा पर 6 महीने का ट्रैवल बैन लगाया। फिर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिगो को रीट्वीट करते हुए लिखा- ''एयरलाइंस में आपत्तिजन व्यवहार और दूसरों की यात्रा में खलल डालना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यह अन्य यात्रियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प छूटता। मेरी सलाह है कि बाकी एयरलाइंस को भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाना चाहिए।''

इसके बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर ने भी कामरा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। इसके बाद कुणाल ने ट्वीट में बताया कि वे मुंबई आते वक्त भी अर्नब के साथ फ्लाइट में साथ थे। तब उन्होंने पत्रकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दूर हटा दिया। कामरा मुंबई में रहने वाले स्टैंअप कॉमेडियन हैं। वे सरकार और कुछ मीडिया चैनलों के लिए आलोचक हैं।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट

Offensive behaviour designed to provoke & create disturbance inside an aircraft is absolutely unacceptable & endangers safety of air travellers.



We are left with no option but to advise other airlines to impose similar restrictions on the person concerned. https://t.co/UHKKZfdTVS — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) January 28, 2020

कॉमेडियन ने पूछा- अर्नब आप कायर हैं या पत्रकार

वीडियो में कामरा अर्नब से पूछते हैं- ''आप कायर हैं या पत्रकार? दर्शक जानना चाहते हैं कि आज आप कायर हैं या देशभक्त? अर्नब यह देशहित के लिए है। मैं टुकड़े-टुकड़े गैंग का हिस्सा हूं। आप मेरी बातों का खंडन कीजिए। आपको बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है।'' बाद में उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा- मैंने यह अपने हीरो रोहित (वेमुला) के लिए किया।

I did this for my hero...

I did it for Rohit pic.twitter.com/aMSdiTanHo — Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020

प्रतिबंध को लेकर सोशल मीडिया में डिबेट

कामरा पर प्रतिबंध को लेकर सोशल मीडिया में डिबेट शुरू हो गई। बुधवार को यह मुद्दा ट्विटर के टॉप ट्रेंड में भी आया। कई यूजर्स ने एयरलाइन कंपनियों पर यात्रियों के साथ दोहरा रवैया रखने का भी आरोप लगाया। एक यूजर ने रिपब्लिक चैनल की एक रिपोर्टर का पुराना वीडियो शेयर किया कि कैसे वह एक फ्लाइट में राजद नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहती हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ कॉमेडियन के खिलाफ होती है। तेजस्वी ने खुद यही वीडियो ट्वीट किया।

Dear Journalist, It’s easy to abuse politicians but difficult to live their life. We don’t hv any privacy anywhere but u hv. We are into a great thankless job of serving people & u r in bootlicking job of pleasing ur paymasters. Who’s brat of Whom country knows it inside out? https://t.co/eJiifxKxHP — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 29, 2020



क्या है नियम?

2017 में सरकार ने फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम तय किए थे। इसके मुताबिक, अगर कोई एयरलाइन यात्री पर ट्रैवल बैन लगाती है तो दूसरी एयरलाइन भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

बुरे बर्ताव के लिए नो फ्लाई लिस्ट की 3 कैटेगरी