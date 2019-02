पाकिस्तान की हिरासत में पायलट अभिनंदन हाेंगे रिहा, पाकिस्तान की संसद में इमरान ने किया शुक्रवार को छोड़ने का एलान

नेशनल डेस्क. आखिरकार ने भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पाक पीएम इमरान खान ने अपनी संसद में इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि पायलट अभिनंदन को शुक्रवार को भारत को सौंप दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तानी होने के नाते भारतीय पायलट को छोड़कर एक अच्छा शांति का संदेश देना चाहते हैं। अभिनंदन शुक्रवार को बाघा सीमा से भारत में प्रवेश करेंगे।

आखिर क्यों छोड़ने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान

भले ही पाकिस्तान ने कहा कि वो भारतीय पायलट को छोड़कर शांति का संदेश देना चाहते हों। लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल, पाकिस्तान जिनेवा संधि की शर्तों में बंधा हुआ था। इस संधि में साफ-साफ लिखा है कि युद्ध या युद्ध जैसे हालात के वक्त अगर कोई सैनिक वर्दी के साथ पकड़ा जाता है तो उसे बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता और न ही उसके साथ बुरा बर्ताव या पूछताछ की जाएगी। आइए समझते हैं कि आखिर कौन सी संधि की वजह से पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा।

क्या है जिनेवा संधि : एयर मार्शल (सेवानिवृत) दलजीत सिंह का कहना है कि इस बारे में अंतरराष्ट्रीय नियम एकदम स्पष्ट हैं। युद्ध या युद्ध जैसे हालात में यदि कोई सैनिक अपनी वर्दी में पकड़ा जाता है तो उसके साथ किसी घुसपैठिये के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। दुश्मन देश उसे अपने कब्जे में ले सकता है। इसके अलावा सिर्फ उसका नाम, रैंक के अलावा परिवार से जुड़ी जानकारी ही पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ भी पूछताछ करने का उसे अधिकार नहीं होता।



- वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 90 हजार से अधिक सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया था। इन सभी बंदियों की सुरक्षा से लेकर सभी तरह की सुविधाएं भारत की तरफ से उपलब्ध कराई गई थीं। युद्ध के बाद शांति स्थापित होने पर दोनों देशों के बीच युद्ध बंदियों का आदान-प्रदान होता है। ऐसे में यदि अभी भारतीय पायलट को बंदी बनाया गया है तो उसकी रिहाई के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

