सामने आ गया पाकिस्तान का झूठ, एलओसी में उसके सेना के अफसर अपने गिरे हुए एफ-16 का मलबे की जांच करते पकड़े गए

नेशनल डेस्क. आतंकियों पर कार्रवाई से बौखलाए ने बुधवार सुबह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का एफ-16 फाइटर जेट एलओसी पर मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट के गिरने की बात छिपाई थी। लेकिन अब उसका झूठ सामने आ गया है। एफ-16 के मलबे की फोटो सामने आई हैं। इस फोटो में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान के 7 नॉदर्न लाइट इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर ने मलबे का मुआयना कर रहे हैं।

Sources: Picture of portion of downed Pakistani Air Force jet, wreckage was in Pakistan Occupied Kashmir. Also seen in pic, Commanding Officer of Pakistan’s 7 Northern Light Infantry pic.twitter.com/sCbzmtqjgB — ANI (@ANI) February 28, 2019

File picture of cross section of F16 engine and wreckage of downed Pakistani F16 jet pic.twitter.com/Mq78QkLTz9 — ANI (@ANI) February 28, 2019

- पाकिस्तान और सीमा के हालात पर चर्चा करने के लिए 12 बजे तीन सेना के प्रमुखों के साथ रक्षामंत्री सीतारमण ने मीटिंग बुलाई है। रक्षामंत्री बॉर्डर के हालात पर अपडेट लेंगी।

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Sources: The three service chiefs to meet Defence Minister Nirmala Sitharaman shortly <a href="https://t.co/2DJAKRqEs4">pic.twitter.com/2DJAKRqEs4</a></p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1100995162086559745?ref_src=twsrc%5Etfw">February 28, 2019</a></blockquote>

- इसके बाद शाम साढ़े छह बजे पीएम मोदी के साथ CSS की बैठक होगी।- CSS की बैठक के बाद फिर सात बजे केंद्रीय केबिनेट की मीटिंग होगी।