IAF Operation Live : पुलवामा हमले का बदला: सुबह तड़के 3.30 बजे इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान में 50 किमी अंदर घुसे, आतंकियों के ठिकाने कर दिए तबाह

नेशनल डेस्क, . भारत ने पुलवामा में CRPF जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रात में करीब साढ़े तीन बजे वायुसेना ने एलओसी के पास के आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम बरसाए। वहीं पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि IAF ने सीमा का उल्लंघन किया है।

- के करीब 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सीमा पार आतंकी कैंपों पर हमला किया और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

पुलवामा के बाद खुली छूट : पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने सुरक्षाबलों को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी थी। पीएम ने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला के साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा और सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी।

