जम्मू-कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑलआउट जारी, शोपियां में तीन आतंकी मार गिराए, इस साल मार्च तक 65 आंतकी हो चुके हैं ढेर

नेशनल डेस्क, । जम्मू- के शोपियां और हंदवाड़ा में सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑलआउट के तहत सेना ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। शोपियां में बुधवार देर रात से जारी सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन आंतकी ढेर हो चुके हैं। मारे गए सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। ये सीआरपीएफ, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इसमें आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा के लिहाज से शोपियां में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इस साल मार्च महीने तक 65 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 44 ही था।

Shopian: 3 terrorists killed in an encounter between terrorists & security forces in Keller area. Weapons also recovered. Operation in progress. CRPF, Army & J&K police had launched a joint operation in the early hours today.#JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/dZpwwhxzBh — ANI (@ANI) March 28, 2019

CRPF, आर्मी और पुलिस ने शोपियां के केलर इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। रातभर गोलाबारी के बाद सुबह दो अातंकियों के शव बरामद किए गए। बाद में एक अन्य आतंकी का शव भी बरामद हुआ। अभी इस इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।

#JammuAndKashmir : Encounter underway between terrorists and security forces in Keller area of Shopian district. CRPF, Army and J&K police launch a joint operation. More details awaited. — ANI (@ANI) March 27, 2019



बता दें कि बुधवार को शोपियां जिले में आतंकियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक पुलिस अफसर ने बतया कि बेम्नीपोरा गांव निवासी तनवीर अहमद डार की गंभीर रूप से घायल होने के कारण तत्काल मौत हो गई. मारे गए युवक की उम्र 24 साल थी।