Dainik Bhaskar Jul 07, 2019, 06:28 PM IST

नेशनल डेस्क. असम के नागांव जिले में स्थित एक चाय बागान में बड़ा सा सांप मिलने से सनसनी फैल गई। ये घटना शुक्रवार (5 जुलाई) सुबह जियाजुरी चाय बागान में हुई। जब वहां काम कर रहे मजदूरों को एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया गया। खबर के फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी और वे घबराने लगे। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने उसे मारा नहीं बल्कि सांप पकड़ने वाले एक शख्स को बुला लिया। जब उस शख्स ने सांप को देखा तो पता चला कि वो 'किंग कोबरा' प्रजाति का है, जो कि भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसके बाद उस शख्स ने सांप को पकड़कर उसे सुरक्षित तरीके से पास के सुवांग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में छोड़ दिया। वो सांप 14 फीट लंबा था, जिसे देखकर ही लोग काफी डर रहे थे। जिस शख्स ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा उसका नाम बिनोद दुलु बोरा है, जो कि सांप पकड़ने का काम करता है।

Assam: A 14-ft-long king cobra was rescued from Jiajuri Tea Estate in Nagaon district on 5th July. It was later released in Suwang Reserve Forest. pic.twitter.com/RlQ8ZEcObd