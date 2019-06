Dainik Bhaskar Jun 25, 2019, 09:05 AM IST

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक जंग जारी है। ममता ने ट्वीट के जरिए 1975 के आपातकाल की वर्षगांठ को याद दिलाते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। ममता ने मंगलवार सुबह ट्वीट में लिखा, ‘‘1975 आपातकाल घोषित होने की आज वर्षगांठ है। पिछले पांच सालों से देश एक महाआपातकाल से गुजर रहा है। हमें अपने इतिहास से सबक सीखना चाहिए और देश में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए हमें लड़ना चाहिए।’’

Today is the anniversary of the #Emergency declared in 1975. For the last five years, the country went through a ‘Super Emergency’. We must learn our lessons from history and fight to safeguard the democratic institutions in the country

इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की दूसरी बार बहुमत से सरकार बनी है। 30 मई को मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ममता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई थीं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा फैली है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा रही हैं। यही कारण है कि ममता ने मोदी की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था।

राजनाथ ने आपातकाल को काला अध्याय बताया

वहीं, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर आपातकाल को काला अध्याय बताया। राजनाथ ने ट्वीट किया, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा होना भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। इस दिन, हम भारतीयों को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और संविधान की अखंडता को बनाए रखने के महत्व को याद रखना चाहिए।

The declaration of Emergency on June 25, 1975 and the incidents that followed, mark as one of the darkest chapters in India’s history.



On this day, we the people of India should always remember the importance of upholding the integrity our institutions and the Constitution.