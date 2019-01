Dainik Bhaskar Jan 08, 2019, 10:06 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने सोमवार को एक कार्यक्रम में राम मंदिर मुद्दे पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा- आप चाहते हैं तो अयोध्या में मंदिर जरूर बनाएं, लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ के महल में 10 हजार कमरे थे। कौन बता सकता है कि भगवान राम का जन्म किस कमरे में हुआ था। आखिर कैसे भाजपा दावा कर सकती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे?” अय्यर ने दिल्ली में यह बयान ‘एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम’ कार्यक्रम में दिया। यह समारोह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था।

#WATCH Mani Shankar Aiyar, Congress, speaks on #RamMandir at 'Ek Shaam Babri Masjid Ke Naam' programme organised by Social Democratic Party of India in Delhi pic.twitter.com/QtckaUdW70