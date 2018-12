कांग्रेस स्थापना दिवस : राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की एक साथ केक काटने की तस्वीर वायरल, लोगों ने लिखा- 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म का साइड इफेक्ट

नेशनल डेस्क. कांग्रेस आज अपना 134वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर और ने केक भी काटा, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके पीछे वजह संजय बारू की किताब पर बनी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का ट्रेलर है, जो एक दिन पहले ही रिलीज हुआ। फिल्म में कांग्रेस के अंदर की उठा-पटक को दिखाया गया है। इसमें यूपीए अध्यक्ष और उनके परिवार पर निशाना साधा गया है। ऐसे में और का साथ में केक काटने की तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर रिएक्ट किया। एक यूजर ने लिखा कि ये 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म के ट्रेलर का साइड इफेक्ट है।



तस्वीर पर सोशल मीडिया रिएक्शन : कांग्रेस के स्थापना दिवस पर केक काटने की तस्वीर न्यूज एजेंसी एएनआई ने पोस्ट की। तस्वीर पर एक यूजर ने स्माइली बनाते हुए लिखा 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर'।

Side effect of The Accidental Prime Minister 😀 @AnupamPKher @ashokepandit @BJP4India @amitmalviya

# एक यूजर ने लिखा- - अरे भाई क्या कर रहे हो, केक भी मेरे तरीके से ही काटना होगा।

The accidental crime minister with the accidental prime minister