Live Update: IIT से डिग्री लेने के बाद जूट के बोरे बनाते थे पर्रिकर, बनना चाहते थे बिजनेसमैन

नेशनल डेस्क, पणजी। करीब एक साल कैंसर से जूझ रहे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं हैं। बेहद कम लोग जानते हैं कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद पर्रिकर का राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद मनोहर ने जूट के बोरों का निर्माण करने का फैसला किया था। क्योंकि वे एक प्रोफेशनल मेटलर्जिस्ट भी थे। लेकिन उनकी शिक्षा और काम करने के तरीके को देखते हुए पर्रिकर के मेंटर और आरएसएस गुरु सुभाष वेलिंगकर ने उन्हें गोवा में बीजेपी का चेहरे के रूप में चुना था।

पहले सीएम, जिनके पास थी आईआईटी डिग्री

- आईआईटी से पासआउट करने के बाद पर्रिकर ने बिजनेस करने का मन बना लिया था। एक साथ के साथ एक जलगति विज्ञान कारखाना भी स्थापित कर लिया था। ये उन दिनों की बात थी कि जब पर्रिकर को राजनीति में आने का कोई मन नहीं था। लेकिन आज तीन दशक बाद उनकी राजनीतिक विरासत खुद उनके बारे में बहुत कुछ दर्शाती है।

- पर्रिकर चार बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने वाले गोवा के पहले राजनेता भी हैं। गोवा का मुख्यमंत्री बनने वाले भाजपा के पहले नेता पर्रिकर ने 2000-05 तक और फिर 2012-14 तक राज्य का नेतृत्व किया।

- इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की सरकार में 2014 में रक्षामंत्री का पद संभाला। पर्रिकर देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की थी। में जहां वो 2014 से 2017 तक रक्षा मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि वे बिचौलियों और हथियार एजेंटों के बीच सांठगांठ को तोड़ देंगे।

- उनके कार्यकाल के दौरान सेना ने 2016 के क्रॉस-बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। वो 2017 में वापस राज्य की राजनीति में लौट आए। उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व संभाला और लंबी बीमारी के बावजूद वह पद पर बने रहे।

Panaji: Visuals from the last rites ceremony of late Goa Chief Minister #ManoharParrikar. pic.twitter.com/LrdsXHmRuB — ANI (@ANI) March 18, 2019

An artist from Amroha, Mohammad Zuhaib, pays his last respects to late Goa Chief Minister #ManoharParrikar by making a charcoal portrait. pic.twitter.com/QsZUuB8wYZ — ANI UP (@ANINewsUP) March 18, 2019

Panaji: Union Minister Smriti Irani gets emotional as she pays last respects to Goa CM #ManoharParrikar. pic.twitter.com/NOOucOU8iO — ANI (@ANI) March 18, 2019

Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Nirmala Sitharaman and Governor Mridula Sinha meet family of Goa CM #ManoharParrikar, in Panaji. pic.twitter.com/X11DkUJofU — ANI (@ANI) March 18, 2019