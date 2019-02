मनोहर पर्रिकर का एम्स में चल रहा है इलाज, बीमारी की हालत में भी कही ये मोटिवेट करने वाली बात

नेशनल डेस्क. गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर लंबे समय से बीमार हैं, उनका के एम्स में इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्होंने विश्व कैंसर दिवस पर एक खास संदेश दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि 'मानव मस्तिष्क किसी भी बीमारी का तोड़ खोज सकता है'। पर्रिकर के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- कीप फाइटिंग सर, नेवर गिवअप। बता दें कि पर्रिकर का पेंक्रियाज का इलाज चल रहा है। इसलिए उन्हें हाल ही में दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। इसके पहले भी एम्स और न्यूयॉर्क में इलाज करा चुके हैं।

पत्रकार ने किया था कैंसर का दावा : पिछले साल पर्रिकर को पैंक्रियाटिक कैंसर होने की बात सामने आई थी। इसके बाद से वे कई बार गोवा, , दिल्ली और अमेरिका के न्यूयॉर्क तक इलाज के लिए जा चुके हैं। 30 अक्टूबर को पहली बार गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने पर्रिकर को पैंक्रियाटिक कैंसर होने की जानकारी दी थी।

बीमारी की हालत में पेश किया था बजट : पर्रिकर ने बीमारी की हालत में ही गोवा का बजट पेश किया था। उस दौरान बजट पेश करते हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तस्वीर में दिख रहा था कि उनकी नाम में पाइप लगी है और पैर में चप्पल नहीं है, बल्कि बैंडेज लगा था। बजट स्पीच देते वक्त कुछ देर बोलने पर ही वो थक गए थे , फिर पानी पिया और दोबारा बजट पढ़ा।

पर्रिकर के ट्वीट पर सोशल मीडिया रिएक्शन :

