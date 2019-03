जब पर्रिकर एक होटल में मीटिंग के लिए पहुंचे थे, तब दरबान ने उन्हें गेट पर ही रोककर कहा था- तुम अंदर नहीं जा सकते

नेशनल डेस्क, पणजी। गोवा के सीएम और पूर्व रक्षामंत्री अब हमारे बीच नहीं हैं। रविवार को उन्होंने 63 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वे करीब एक साल से पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। सोमवार शाम 5 बजे कैंपल स्थित एसएजी मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपनी सादगी के लिए फेमस मनोहर पर्रिकर सीएम रहते हुए स्कूटर से मीटिंग के लिए फाइव स्टार होटल जाया करते थे। उनकी सादी ड्रेस देख होटल के दरबान ने उन्हें होटल में घुसने से रोक दिया था।

टैक्सी बुलाई और चप्पल पहने कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए

पार्रिकर के करीबी बताते हैं कि एक बार पर्रिकर को एक कार्यक्रम में शरीक होने के पांच सितारा होटल जाना था, लेकिन समय पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने तत्काल एक टैक्सी बुलवाई और साधारण कपड़े और चप्पल पहन वे होटल पहुंचे। जैसे ही टैक्सी से उतरे तो होटल के दरबान ने उन्हें रोका और कहा कि, 'तुम अंदर नहीं जा सकते।'

परिचय दिया तो ठहाके मारकर हंसने लगा दरबान

उन्होंने दरबान को बताया कि वे गोवा के मुख्यमंत्री हैं, यह सुनकर दरबान ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला कि 'तू मुख्यमंत्री है तो मैं देश का प्रेसिडेंट हूं।' इतने में प्रोग्राम के आयोजक मौके पर पहुंचे और दरबान को समझाया। पर्रिकर स्कूटर से भी होटल्स में पहुंच जाया करते थे।

पर्रिकर ने खुद सुनाया था दरबान का ये किस्सा

- मामला 2012 का है। सीएम ने फाइव स्टार होटल में हो रही एक मीटिंग में ये किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब एंट्री गेट पर गोरखा दरबान ने उन्हें रोका तो पर्रिकर के पास कोई पुलिस सिक्युरिटी अफसर (PSO) मौजूद नहीं था। उन्होंने दरबान को बताया कि वो गोवा सीएम हैं, उन्हें अंदर जाने दिया जाए। लेकिन फिर भी उसने एंट्री नहीं दी।

- पर्रिकर ने आगे बताया कि जब से वो सीएम बने हैं, वो गोरखा दरबान उन्हें पांच बार हाेटल के गेट पर रोक चुका था। जबकि वो कई बार उसे अपने सीएम होने की बात बता चुके हैं। इसके बाद पर्रिकर ने बेहद साफगोई से बताया कि दरबान की बात सुनकर उनका ईगो जरूर हर्ट हुआ था। लेकिन वाकई मुझे समझ आया कि दरबान का ये जानना जरूरी नहीं है कि वो सीएम हैं या कोई और।

स्कूटर पर करते थे इलाके का दौरा

पर्रिकर गोवा सीएम रहते हुए कई बार क्षेत्र का दौरा या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए स्कूटर पर ही निकल जाया करते थे। जब वे किसी कार्यक्रम में शरीक भी होते थे तो साधारण वेशभूषा में पहुंच जाया करते थे। में आयोजित एक शादी समारोह में पर्रिकर लाइन में लगकर खाना लेते नजर आए थे।



Wrapped in tricolor, the mortal remains of Goa Chief Minister Manohar Parrikar arrived at BJP headquarters in Panaji from his private residence in Dona Paula